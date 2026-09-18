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«Это было тяжело». Килиан Мбаппе – о своём последнем сезоне в «ПСЖ»

«Это было тяжело». Килиан Мбаппе – о своём последнем сезоне в «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём последнем сезоне в «ПСЖ».

— Было тяжело в последний год в «ПСЖ»?
— Конечно. И вы знаете далеко не всё. Это часть моего жизненного пути. Не думаю, что спустя два года мне стоит кого-то критиковать. Это было очень тяжело, но всё осталось в прошлом. Это был ещё один этап, который мне нужно было пройти, чтобы осуществить свою мечту, — приводит слова Мбаппе AS.

Мбаппе защищает цвета «Реала» с 2024 года. В сезоне-2026/2027 он принял участие в семи матчах во всех турнирах, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.

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