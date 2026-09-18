Евгений Ловчев: думаю, что договорняков в РПЛ вообще не стало

Футбольный эксперт, бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о договорных матчах в российском футболе.

— Много было договорняков в футболе 1970-80-х?

— Сумасшедшее количество. Не представляете, сколько поступало предложений мне как капитану «Спартака»! Но я в договорняках не участвовал категорически. Никогда. И Симонян, Бесков — честнейшие люди перед футболом в этом плане.

Одна история: играем с «Карпатами» в «Лужниках». У меня квартира была на ВДНХ, а львовяне жили там в гостинице. После матча попросился к ним в автобус, до дома доехать. Сел сзади, а ко мне подсел защитник Сыров и начал жаловаться: «Приходит первый секретарь обкома партии и говорит: «В Киеве проигрываете, дома играете вничью — получаете по цветному телевизору». В «вышке» много было украинских команд, поэтому киевляне уже до чемпионата очков 15 имели. У нас, в Москве, такого просто не могло быть.

— Сейчас стало меньше грязи в футболе?

— Считаю, что меньше. Только вчера с кем-то спорил по этому поводу. Вообще думаю, что договорняков у нас в стране не стало. По крайней мере — в высшем дивизионе. Когда в футбол пришли большие деньги и такие люди, как Галицкий, зачем им это надо? — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Ловчевым читайте скоро на «Чемпионате».