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Соболев, Тюкавин и Солари — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Соболев, Тюкавин и Солари — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 9-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Акрона», «Зенита» и московского «Динамо» — по два футболиста. По одному представителю у «Оренбурга», «Родины», «Рубина», ЦСКА и «Спартака». Тренером символической сборной мы выбрали Ильдара Ахметзянова («Оренбург»).

Вратарь: Сергей Волков («Родина»).

Защитники: Андерсон Арройо («Рубин»), Алексей Татаев («Оренбург»), Дэвид Рикардо («Динамо»), Роберто Фернандес («Акрон»).

Полузащитники: Пабло Солари («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Жилсон Беншимол («Акрон»).

Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»).

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