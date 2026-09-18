Соболев, Тюкавин и Солари — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 9-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Акрона», «Зенита» и московского «Динамо» — по два футболиста. По одному представителю у «Оренбурга», «Родины», «Рубина», ЦСКА и «Спартака». Тренером символической сборной мы выбрали Ильдара Ахметзянова («Оренбург»).

Вратарь: Сергей Волков («Родина»).

Защитники: Андерсон Арройо («Рубин»), Алексей Татаев («Оренбург»), Дэвид Рикардо («Динамо»), Роберто Фернандес («Акрон»).

Полузащитники: Пабло Солари («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Жилсон Беншимол («Акрон»).

Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов («Оренбург»).