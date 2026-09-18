15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Герман Ткаченко раскрыл подробности контрактных обязательств Андрея Мостового

Герман Ткаченко раскрыл подробности контрактных обязательств Андрея Мостового
Комментарии

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал подробности контрактных обязательств полузащитника Андрея Мостового, после перехода игрока из «Зенита» в «Локомотив». Футболист присоединился к «Локомотиву» на правах аренды до конца сезона. Летом у Мостового истечёт контракт с «Зенитом».

— Получается, Андрей станет свободным агентом через год?

— Да.

— Как будто большой рынок открывается.

— Посмотрим. Так нельзя загадывать. Плюс надо не гневить Бога.

— Правда, что «Зенит» платит часть зарплаты?

— Это не правда.

— А с чем связана история, что якобы [Мостовой не мог играть с «Зенитом»]…

— Ну смотри. До момента подписания все договоренности передавали мы. На момент подписания никаких разговоров быть не могло. Во-первых, они знали мою позицию по прошлой сделке, когда мы давали в аренду другого футболиста. Знали четко сформулированную позицию, что со мной на эту тему не нужно разговаривать. И с моим игроком. Потому что мы уходим играть. И не надо нас обязывать.

«Зенит» не платил ни копейки, поэтому никто из топ-менеджеров на эту тему со мной или Андреем не разговаривал. Это прозвучит неприятно: сказать, что топ-менеджеры «Локомотива» и «Зенита» общались между собой, я не могу. Видно, отношения все равно были немного фаршмачные. Все общения происходили на второй линейке и в основном были между юристами «Локомотива», Кузьминым Александр Сергеевичем и юристами «Зенита». Предположить, что они могли на этом уровне согласовать такой вопрос — невозможно. Даже важный для «Локомотива» человек по коммуникации, влияющий на многие вопросы, Балашов, который чуть-чуть может со второй линейкой топ-менеджеров общаться, не смог [согласовать]. Другие люди не общались.

Мне кажется, они и по Карпукасу не общались. Потому что когда я приезжал и обсуждал, говорят: «Мы e-mail отправили». Такой «Галатасарай.ру». Но в другую сторону.

Денег не платили. У нас не было такой договоренности, — сказал Ткаченко в видео на YouTube-канале «Лепсая Live».

Материалы по теме
Агент Ткаченко заявил, что «Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ