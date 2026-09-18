Герман Ткаченко раскрыл подробности контрактных обязательств Андрея Мостового

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал подробности контрактных обязательств полузащитника Андрея Мостового, после перехода игрока из «Зенита» в «Локомотив». Футболист присоединился к «Локомотиву» на правах аренды до конца сезона. Летом у Мостового истечёт контракт с «Зенитом».

— Получается, Андрей станет свободным агентом через год?

— Да.

— Как будто большой рынок открывается.

— Посмотрим. Так нельзя загадывать. Плюс надо не гневить Бога.

— Правда, что «Зенит» платит часть зарплаты?

— Это не правда.

— А с чем связана история, что якобы [Мостовой не мог играть с «Зенитом»]…

— Ну смотри. До момента подписания все договоренности передавали мы. На момент подписания никаких разговоров быть не могло. Во-первых, они знали мою позицию по прошлой сделке, когда мы давали в аренду другого футболиста. Знали четко сформулированную позицию, что со мной на эту тему не нужно разговаривать. И с моим игроком. Потому что мы уходим играть. И не надо нас обязывать.

«Зенит» не платил ни копейки, поэтому никто из топ-менеджеров на эту тему со мной или Андреем не разговаривал. Это прозвучит неприятно: сказать, что топ-менеджеры «Локомотива» и «Зенита» общались между собой, я не могу. Видно, отношения все равно были немного фаршмачные. Все общения происходили на второй линейке и в основном были между юристами «Локомотива», Кузьминым Александр Сергеевичем и юристами «Зенита». Предположить, что они могли на этом уровне согласовать такой вопрос — невозможно. Даже важный для «Локомотива» человек по коммуникации, влияющий на многие вопросы, Балашов, который чуть-чуть может со второй линейкой топ-менеджеров общаться, не смог [согласовать]. Другие люди не общались.

Мне кажется, они и по Карпукасу не общались. Потому что когда я приезжал и обсуждал, говорят: «Мы e-mail отправили». Такой «Галатасарай.ру». Но в другую сторону.

Денег не платили. У нас не было такой договоренности, — сказал Ткаченко в видео на YouTube-канале «Лепсая Live».