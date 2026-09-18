Герман Ткаченко рассказал о первой просьбе Батракова после подписания контракта

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о первой просьбе полузащитника Алексея Батракова Батракова после подписания контракта с турецким «Галатасараем». Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года 20 августа, перейдя из московского «Локомотива».

— Так вышло. Большая сделка.

— Большая сделка и большой кадр.

— Дай бог, чтобы он хорошо выступил. Я ему помогаю. Он же не мой игрок, я сделал сделку. Но отношения сложились.

Знаешь, какая у него первая просьба была после подписания [контракта]? Как посмотреть ЦСКА — «Локомотив». Это суббота была.

— Ты организовал?

— Конечно, это не сложно. Есть специальная программа, которая ничего не нарушает. А потом, когда въехал в дом, всё ему установили, — сказал Ткаченко в видео на YouTube-канале «Лепсая Live».