«Сталкивался с ним тысячу раз». Ямаль выступил с признанием о расизме

19-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что его не задевают проявления расизма со стороны болельщиков.

– Вы сталкивались с проявлениями расизма в свой адрес?

– Да, тысячу раз. Люди косвенно проявляют расизм, но, возможно, они этого не осознают. Есть много комментариев, много взглядов, которые зачастую являются расистскими, но они этого не осознают. Я родом из мест, где так не принято, потому что то, что неправильно, не может быть приемлемо, но меня это не беспокоит.

Например, известное видео с «Бернабеу», где мне и Рафинье кричали всякое (игроков «Барселоны» оскорбляли с трибун во время класико 26 октября 2024 года. – Прим. «Чемпионата»), и моя реакция удивила людей. В конце концов, тот, кто называет меня «чёрным», никак меня не заденет – я и есть чёрный, а не какого-то другого цвета. Правильно это или нет – другой вопрос, ведь это говорится в уничижительной форме. Это неправильно, но, играя в матче, где люди заплатили, чтобы посмотреть на меня, я не собираюсь злиться на кого-то, кто проявил ко мне неуважение, – сказал Ямаль в интервью Movistar Plus.