«У «Галатасарая» не работал e-mail». Ткаченко раскрыл безумные детали трансфера Батракова

Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал подробности перехода полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарай». Батраков подписал контракт с «Галатасараем» до 2031 года 20 августа, перейдя из московского «Локомотива».

— До сих пор не понимаю, хотел ли «Локомотив» и Борис Ротенберг этой сделки. Возможно, у них была стратегия, чтобы выйти на нужную цену. Изначально они не открывали никаких переговоров, не хотели общаться ни с кем. И моя задача была заставить клубы общаться между собой. Я понимал, когда они начнут общаться, вся информационная шелуха, типа шести миллионов агентских, пропадёт.

— А сколько реально было?

— В Турции больше 10% никогда не платят. Это с фиксированной части зарплаты.

Турков волновало: «А что за четыре миллиона, которые агенты должны получить?!». Мы использовали, что это не бумеранг, который долетает, а сообщающий сосуд, который помог. Ну конечно, игрок должен был получить четыре миллиона. По сути, это не так уж и много. Потому что с этих четырёх миллионов должны выплатить налоги. Это позволяет не заявлять большие комиссионные и подъёмные.

Возвращаясь к отношениям между клубами. У нас принято делать из Бориса Ротенберга людоеда. Очень важно было домашняя работая. В чем она заключалась? Какое первое предложение отправить? Здесь тоже правильную коммуникацию выстроили с «Галатасараем». «Мы слышали, что есть 20 млн». «Нет, 20 млн для топ-5 чемпионатов, которые указаны». «Мы хотим отправить 15 млн». Я отвечаю: «Ребят, люди не очень отреагируют, не захотят общаться. Отправьте 20». И важно было, какое второе предложение отправят.

«Локомотив» отправлял: «Мы не заинтересованы в продаже». Слава богу, у «Галатасарая» не работал e-mail. Такое тоже бывает.

— Да ты что!

— Честное слово! «Локо» показывал, им написало: «Есть сбой у получателя». Никто никому не отвечал, и эта пауза давила. Здесь серьёзную роль сыграл Владимир Кузьмичёв и Алексей. Они сделали два заявления. Интеллигентно, без скандала. Знаешь, есть же такие люди, которые будут бастовать. Я так не умею. Это очень опасная тема. Какой месседж ты даешь? Если ты серьёзный клуб, а игрок бастует, ты его точно не продашь. Конечно, кто-то умеет и так делать. А я дискомфорт всегда чувствую.

Мне Предраг Миятович рассказывал, как они делали первое предложение по трансферу Роналду в «Реал». Криш пришел к Фергюсону: «Босс, я хочу в «Реал». Но принимать решение Вам». «Кнопка у вас» — как я всегда говорю. Фергюсон говорит: «Нет-нет, мы тебя не можем продать». Криш отвечает: «Хорошо, я это принимаю. Но следующим летом я ухожу». Эта конструкция мне гораздо ближе. Ты чётко заявляешь позицию и выполняешь обязательства.

Вторая вещь, которая сильно помогла. Когда Владимир и Алексей отказались от части денег, которая свыше суммы 20 млн. Психологически это давало им преимущество. То есть, «Локомотиву» доставалось [минимум] 20 млн. Понятно, что было сформировано много записок и аргументов на совете директоров. Что, например, в следующем году Getaway за 15 млн. Что Турция одна из немногих стран, откуда приходят деньги.

— Очень важный аспект сегодня.

— До этого был вопрос, какое делать второе предложение. При том «Галатасарай» два раза не получил e-mail. Они сами говорят: «Ребята, мы big club, но у нас не работал e-mail». Им кто-то неправильно сказал, что [можно выкупить за] 20 млн. Начитался в прессе, не понимая, как все устроено. Поэтому [турки] отправили письмо об интересе пообщаться с игроком, на что им ответили: «Нет».

— Они реально не хотели его продавать?

— Честно, я сам не понимаю до конца.

— Но как будто выжали максимум [из сделки]

— Потом точно да, — сказал Ткаченко в видео на YouTube-канале «Лепсая Live».