«Спорить не о чем». Родриго Де Пауль рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Родриго Де Пауль считает, что форвард Лионель Месси заслужил получить «Золотой мяч» в этом году.

«Для меня тут нет места для дискуссии.

В год проведения чемпионата мира никто и никогда не делал и не сделает того, что сделал Месси, а ведь ему 39 лет.

Он раздвинул все границы возможного, выступая на протяжении многих лет и соперничая с выдающимися игроками, и стал лучшим игроком чемпионата мира. По-моему, спорить не о чем», – приводит слова Де Пауля Actu Foot.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.