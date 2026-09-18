Тренер «Интер Майами» призвал вручить «Золотой мяч» Лионелю Месси

Главный тренер «Интер Майами» Кили Гонсалес считает, что нападающий команды Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч».

Накануне 39-летний аргентинец забил гол и сделал результативную передачу с углового в матче с «Крус Асуль» (2:0) в рамках Кубка Кампеонес.

«Лионель – номер один. Таких больше нет. Не сомневаюсь, что именно он должен получить «Золотой мяч».

Учитывая его возраст, выступление на чемпионате мира и то, какое значение он имеет для людей во всём мире – не только в футболе, но и в плане жизненных ценностей, – награда должна достаться именно ему», – приводит слова Гонсалеса официальный сайт МЛС.

Ранее совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм также выразил уверенность, что Месси должен выиграть «Золотой мяч» — 2026.