10 минут Захаряна — в видеообзоре матча 1-го тура Лиги Европы «Сосьедада» и «Борнмута»

Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились испанский «Реал Сосьедад» и английский «Борнмут». В данной встрече взял верх коллектив из Англии со счётом 2:1.
В составе победителей голами отметились форвард Джастин Клюйверт и бразильский вингер Райан. У хозяев единственный мяч на счету защитника Серхио Гомеса. Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян вышел на поле на 84-й минуте, сыграв в матче 10 минут.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:
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На данный момент «Реал Сосьедад» занимает 24-е место в общем этапе Лиги Европы, не имея очков. «Борнмут» находится на 11-й позиции, с тремя очками.