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10 минут Захаряна — в видеообзоре матча 1-го тура Лиги Европы «Сосьедада» и «Борнмута»

10 минут Захаряна — в видеообзоре матча 1-го тура Лиги Европы «Сосьедада» и «Борнмута»
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Появился видеообзор матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретились испанский «Реал Сосьедад» и английский «Борнмут». В данной встрече взял верх коллектив из Англии со счётом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут, Англия
0:1 Клюйверт – 11'     0:2 Райан – 20'     1:2 Гомес – 57'    

В составе победителей голами отметились форвард Джастин Клюйверт и бразильский вингер Райан. У хозяев единственный мяч на счету защитника Серхио Гомеса. Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян вышел на поле на 84-й минуте, сыграв в матче 10 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор ключевых событий встречи:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает 24-е место в общем этапе Лиги Европы, не имея очков. «Борнмут» находится на 11-й позиции, с тремя очками.

Календарь Лиги Европы сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2026/2027
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