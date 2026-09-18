В чемпионате Беларуси дебютировал VAR. В мире система работает с 2018-го

В чемпионате Беларуси появилась система видеоповторов VAR (Video Assistant Referee). В минувшие выходные в матче Высшей лиги между минским и брестским «Динамо» (0:1) система заработала впервые, об этом сообщает пресс-служба ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).

Главным судьёй матча был назначен Амин Кургхели. За работу системы VAR отвечали Антон Лашук и Юрий Хомченко. Единственный гол на 90-й минуте забил Денис Ковалевич, вышедший на замену на 78-й минуте. Матч прошёл на Национальном футбольном стадионе в Минске.

На данный момент АБФФ располагает двумя специальными автомобилями, оборудованными VAR-системами — это означает, что на старте технология будет применяться точечно: на одном или двух матчах каждого тура национального чемпионата. Однако в перспективе система должна охватить весь турнир.

VAR — это система видеопомощи арбитрам в футболе. Она помогает судьям пересматривать спорные эпизоды с помощью видеоповторов. В 2018 году система видеопомощи арбитрам была официально включена в правила игры в футбол.