Мареска раскрыл причины успешного старта сезона «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска после победы над «Норвичем» (5:0) в матче третьего раунда Кубка английской лиги отметил, что не ждал такого успешного старта на посту наставника команды. Летом он сменил Пепа Гвардиолу.

«Ожидал ли я такого успешного старта? Нет, и причина в том, что я много раз говорил: не заглядываю дальше, чем на неделю вперёд. Знаю, что в нашей работе за неделю многое может измениться. Когда мы начинали сезон, не думал, где мы можем оказаться после шести или семи матчей.

С первого дня я думал только о матче с «Арсеналом», затем об игре с «Борнмутом», потом о следующей игре. Теперь мы довольны многим, но уже думаем об игре с «Сандерлендом», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Под руководством Марески «Манчестер Сити» пр