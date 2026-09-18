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Мареска раскрыл причины успешного старта сезона «Манчестер Сити»

Мареска раскрыл причины успешного старта сезона «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска после победы над «Норвичем» (5:0) в матче третьего раунда Кубка английской лиги отметил, что не ждал такого успешного старта на посту наставника команды. Летом он сменил Пепа Гвардиолу.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
17 сентября 2026, четверг. 21:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Самба – 29'     2:0 Шерки – 32'     3:0 Аллан – 48'     4:0 Самба – 54'     5:0 Макайду – 90'    

«Ожидал ли я такого успешного старта? Нет, и причина в том, что я много раз говорил: не заглядываю дальше, чем на неделю вперёд. Знаю, что в нашей работе за неделю многое может измениться. Когда мы начинали сезон, не думал, где мы можем оказаться после шести или семи матчей.

С первого дня я думал только о матче с «Арсеналом», затем об игре с «Борнмутом», потом о следующей игре. Теперь мы довольны многим, но уже думаем об игре с «Сандерлендом», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Под руководством Марески «Манчестер Сити» пр