15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги сезона—2026/2027 на 18 сентября 2026 года

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 18 сентября
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, состоятся пять матчей 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Первой лиги.

Расписание матчей 12-го тура Первой лиги на 18 сентября (время московское):

17:00. «Сочи» – «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома;
17:00. «Челябинск» – «Уфа»;
18:00. «Нефтехимик» – «Урал»;
18:30. «Шинник» – «КАМАЗ».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 23 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и костромской «Спартак» (третье и четвёртое места соответственно). Последнее место в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (4).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топовый футбол сегодня: результативный «Челси», разгром от «Баварии» и другие
Топовый футбол сегодня: результативный «Челси», разгром от «Баварии» и другие