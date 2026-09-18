Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, состоятся пять матчей 12-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Первой лиги.

Расписание матчей 12-го тура Первой лиги на 18 сентября (время московское):

17:00. «Сочи» – «СКА-Хабаровск»;

17:00. «Волга» Ульяновск – «Спартак» Кострома;

17:00. «Челябинск» – «Уфа»;

18:00. «Нефтехимик» – «Урал»;

18:30. «Шинник» – «КАМАЗ».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 23 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и костромской «Спартак» (третье и четвёртое места соответственно). Последнее место в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (4).