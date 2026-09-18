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Расписание матчей 5-го тура английской Премьер-лиги сезона 2026/2027

Расписание матчей 5-го тура английской Премьер-лиги сезона 2026/2027
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Сегодня, 18 сентября, стартует 5-й тур чемпионата Англии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 5-го тура АПЛ (время московское)

18 сентября, пятница:

22:00. «Брентфорд» – «Челси».

19 сентября, суббота:

14:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла»;
17:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Халл Сити»;
17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Арсенал»;
17:00. «Эвертон» – «Ипсвич Таун»;
19:30. «Ноттингем Форест» – «Ковентри Сити».

20 сентября, воскресенье:

16:00. «Борнмут» – «Ливерпуль»;
16:00. «Лидс Юнайтед» – «Кристал Пэлас»;
16:00. «Манчестер Сити» – «Сандерленд»;
18:30. «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед».

По результатам четырёх туров лидирует в турнирной таблице АПЛ «Арсенал», набравший 12 очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2026/2027
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