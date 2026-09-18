Видеообзор победы ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Накануне состоялся матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов (Москва). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу красно-синих.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

На 13-й минуте защитник дагестанской команды Махмуджон Махамаджонов забил в свои ворота. На 20-й минуте нападающий хозяев Гамид Агаларов восстановил равновесие. На 69-й минуте форвард Лусиано Гонду вывел ЦСКА вперёд. Через 10 минут нападающий Имран Фиров укрепил преимущество армейцев.

Махачкалинское «Динамо» набрало 12 очков и занимает седьмое место в тур