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Видеообзор победы ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Видеообзор победы ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»
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Накануне состоялся матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов (Москва). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу красно-синих.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
17 сентября 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Махамаджонов – 13'     1:1 Агаларов – 20'     1:2 Гонду – 69'     1:3 Фиров – 79'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

На 13-й минуте защитник дагестанской команды Махмуджон Махамаджонов забил в свои ворота. На 20-й минуте нападающий хозяев Гамид Агаларов восстановил равновесие. На 69-й минуте форвард Лусиано Гонду вывел ЦСКА вперёд. Через 10 минут нападающий Имран Фиров укрепил преимущество армейцев.

Махачкалинское «Динамо» набрало 12 очков и занимает седьмое место в тур