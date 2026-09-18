Расписание матчей 7-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2026/2027
Сегодня, 18 сентября, стартует 7-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей грядущего тура.
Расписание 7-го тура Ла Лига сезона-2026/2027 (время московское)
18 сентября, пятница:
22:00. «Эспаньол» – «Эльче».
19 сентября, суббота:
15:00. «Осасуна» – «Райо Вальекано»;
17:15. «Атлетик» – «Алавес»;
19:30. «Сельта» – «Расинг»;
22:00. «Севилья» – «Барселона».
20 сентября, воскресенье:
15:00. «Хетафе» – «Малага»;
17:15. «Атлетико» Мадрид – «Реал» Мадрид;
19:30. «Вильярреал» – «Леванте»;
19:30. «Депортиво» – «Бетис»;
22:00. «Валенсия» – «Реал Сосьедад».