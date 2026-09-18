Ловчев: человек был в Первой лиге, но говорит, что Месси сыграл неправильно. Я в шоке был!

Известный российский экс-футболист Евгений Ловчев высказался о футбольных телеэкспертах.

«Коллега коллеге рознь. С Бородюком, Гришиным, Сенниковым, Семшовым или Колывановым мы, несмотря на разницу в возрасте, мыслим одинаково. Мы единоверцы, футболисты хорошего уровня. Наверняка слышали от них в студиях: «А Серафимыч-то прав». Или от меня: «Игорь всё чётко разложил». Мы воспитаны в одном, нормальном футболе. Но я в шоке был, когда человек, который играл в Первой или какой-то непонятной лиге, во время ЧМ-2026 заявил: «Месси сыграл неправильно». Думаю: «Ты кто такой, чтобы подобными оценками разбрасываться?!» Я бы такого никогда себе не позволил. Максимум тактично допустил бы, что сам попробовал бы сыграть иначе», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.