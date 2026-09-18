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Фоторепортаж с матча «Ростов» — «Динамо» в 9-м туре РПЛ

Мелёхин перепрыгивал Глебова, болельщики делали селфи с медведем. Фото победы «Динамо»
«Динамо» обыграло «Ростов»
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17 сентября в Ростове-на-Дону состоялся матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал «Динамо». Игра проходила на «Ростов Арене» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 35-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, завершив контратаку своей команды. На 78-й минуте полузащитник бело-голубых Виктор Окишор забил ударом в дальний угол. На 88-й минуте Тюкавин реализовал пенальти.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

По итогам девяти туров «Динамо» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» (8) занимает 12-е место. Лидерство сохранил «Краснодар» (21).

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