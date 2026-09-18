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Дубль Тюкавина — в видеообзоре матча 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо»

Дубль Тюкавина — в видеообзоре матча 9-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо»
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Накануне состоялся матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 3:0 одержали гости.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
17 сентября 2026, четверг. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 35'     0:2 Окишор – 78'     0:3 Тюкавин – 88'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

На 35-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, завершив контратаку своей команды. На 78-й минуте полузащитник бело-голубых Виктор Окишор забил ударом в дальний угол. На 88-й минуте Тюкавин реализовал пенальти.

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