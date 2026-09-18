Евсеев — о кадровых проблемах «Динамо» Мх: думаю, смогу выйти на поле как крайний защитник

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев ответил на вопрос о кадровых проблемах своей команды. Он иронично заявил, что сам может выйти на поле на позиции крайнего защитника.

— Учитывая кадровый дефицит крайних защитников, ведется ли какая-то работа по подписанию свободных агентов?

— У нас есть тренер по физподготовке, надеюсь, что он подготовит меня. Как крайний защитник, думаю, смогу выйти. Физическое состояние только подготовить — и подпишем свободного игрока, как вы говорите. Кто‑то будет — значит, будет, сейчас мы надеемся на тех ребят, кто уже у нас в команде, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.