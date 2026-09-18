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Пять голов — в видеообзоре матча Лиги Европы «Ювентус» — «НЕК Неймеген»

Пять голов — в видеообзоре матча Лиги Европы «Ювентус» — «НЕК Неймеген»
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Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Ювентус» и «НЕК Неймеген». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
5 : 0
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
1:0 Гонсалес – 9'     2:0 Алайбегович – 24'     3:0 Вольтемаде – 35'     4:0 Челик – 75'     5:0 Коло Муани – 82'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В начале встречи счёт открыл вингер Николас Гонсалес. На 24-й минуте нападающий Керим-Сэм Алайбегович укрепил преимущество «Ювентуса». На 35-й минуте форвард хозяев Ник Вольтемаде довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 75-й минуте защитник Зеки Челик положил четвёртый мяч туринской команды. Через семь минут пятый гол итальянского гранда забил форвард Рандаль Коло Муани.

Во 2-м туре общего этапа «Ювентус» встретится с «Сельтой» 15 октября, а «НЕК Неймеген» в этот же день проведёт матч с «Левски».

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