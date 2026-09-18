Пять голов — в видеообзоре матча Лиги Европы «Ювентус» — «НЕК Неймеген»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027, в котором встречались «Ювентус» и «НЕК Неймеген». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

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В начале встречи счёт открыл вингер Николас Гонсалес. На 24-й минуте нападающий Керим-Сэм Алайбегович укрепил преимущество «Ювентуса». На 35-й минуте форвард хозяев Ник Вольтемаде довёл счёт до разгромного, забив с пенальти. На 75-й минуте защитник Зеки Челик положил четвёртый мяч туринской команды. Через семь минут пятый гол итальянского гранда забил форвард Рандаль Коло Муани.

Во 2-м туре общего этапа «Ювентус» встретится с «Сельтой» 15 октября, а «НЕК Неймеген» в этот же день проведёт матч с «Левски».