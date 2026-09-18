Павел Мамаев: испытываю симпатию к «Локомотиву» — надеюсь, у них всё будет прекрасно

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о ситуации московского «Локомотива», который занимает 14-е место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Локомотив» потерял ряд ведущих игроков. Здесь всё очевидно. У них будет выстраиваться новая команда. Нужно дать немного времени. У них же ушли не игроки второго состава, а те, кто делали разницу. Я так понимаю, «Локомотив» в целом не был готов, что состоятся переходы. Может быть, никого не было на замену на карандаше. Может, подготовят переходы к зимнему трансферному окну.

Хоть я никогда не играл за «Локомотив» и не был их болельщиком, эмоционально испытываю к ним симпатию, если учесть, сколько российских ребят там играет. В частности, благодаря этому состоялись трансферы Батракова и Карпукаса. Если бы там были легионеры, мы бы не увидели эти трансферы. Надеюсь, команда будет развиваться, всё у них будет прекрасно», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.