Евгений Ловчев: телевидение сделало меня звездой

Отечественный экс-футболист Евгений Ловчев высказался о роли телевидения в своей жизни. По окончании футбольной карьеры он стал телеэкспертом.

«Не сказать, что заработок на телевидении у меня глобальный, но без него мне очень сложно было бы. Наверное, я был хорошим футболистом. Хотя, когда играл, звездой себя никогда не чувствовал. Были Стрельцов, Яшин, у нас — Гиля Хусаинов, Коля Осянин — величайшие мастера! Звездой меня телевидение сделало, по крайней мере — популярной личностью.

Для меня это уже как работа. А потом я публичный человек и понимаю, что в футбольной жизни нужно участвовать. Буквально вчера ко мне приехали друзья из Пскова. Переночевали, а наутро: «Ой, поехали в Москву: дети никогда в метро не были, Красной площади не видели». Начали с ВДНХ. Пока они катались на колесе обозрения, ко мне женщина подходит: «Вы Евгений Ловчев? А можно для сына с вами сфотографироваться?» В том же Пскове на детском турнире спрашиваю у ребятни: «Вы меня знаете?» — «Конечно, вы комментатор!» Так что я уже не футболист, а комментатор. Но вот эта узнаваемость, уважение — они греют душу. Значит, что-то заметное ты в этой жизни сделал», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.