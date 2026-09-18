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Лукашов — о дебюте за «Оренбург» в матче с «Краснодаром»: так втройне интереснее

Лукашов — о дебюте за «Оренбург» в матче с «Краснодаром»: так втройне интереснее
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Белорусский защитник «Оренбурга» Антон Лукашов оценил свой дебют за клуб в матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла накануне, 17 сентября, на стадионе «Газовик» и завершилась вничью со счётом 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
17 сентября 2026, четверг. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Приятные эмоции, прекрасная атмосфера, прекрасный соперник. Возможно, мы даже могли выиграть — у нас были моменты. Очень рад, что мне доверили и дали такой шанс. Дебютировать с лидером даже вдвойне, может, и втройне интереснее. Очень сильный соперник, и это только добавляло интереса.

Пока тяжело сказать, почему у нас не получилось забить. Я потратил очень много эмоций, всё-таки это был дебют. Сейчас чувствую небольшое опустошение, поэтому сразу ответить сложно», — сказал Лукашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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