Лукашов — о дебюте за «Оренбург» в матче с «Краснодаром»: так втройне интереснее

Белорусский защитник «Оренбурга» Антон Лукашов оценил свой дебют за клуб в матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла накануне, 17 сентября, на стадионе «Газовик» и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Приятные эмоции, прекрасная атмосфера, прекрасный соперник. Возможно, мы даже могли выиграть — у нас были моменты. Очень рад, что мне доверили и дали такой шанс. Дебютировать с лидером даже вдвойне, может, и втройне интереснее. Очень сильный соперник, и это только добавляло интереса.

Пока тяжело сказать, почему у нас не получилось забить. Я потратил очень много эмоций, всё-таки это был дебют. Сейчас чувствую небольшое опустошение, поэтому сразу ответить сложно», — сказал Лукашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.