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Павел Мамаев: в «Галатасарае» Батраков сразу показал, что это не игрок ротации

Павел Мамаев: в «Галатасарае» Батраков сразу показал, что это не игрок ротации
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Бывший футболист Павел Мамаев оценил выступление полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай». В стамбульский клуб 21-летний россиянин перешёл в летнее трансферное окно из «Локомотива».

«Батраков производит отличное впечатление. Играет очень уверенно, молодец! Надеюсь, будет дальше так же развиваться и приносить пользу команде. Он хорошо себя проявил во всех играх. По мне, Лёша сразу показал, что это не какой-то игрок ротации, а футболист стартового состава. Может быть, тренер «Галатасарая» даже не ожидал, что это игрок такого уровня», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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