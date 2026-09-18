Павел Мамаев: в «Галатасарае» Батраков сразу показал, что это не игрок ротации

Бывший футболист Павел Мамаев оценил выступление полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай». В стамбульский клуб 21-летний россиянин перешёл в летнее трансферное окно из «Локомотива».

«Батраков производит отличное впечатление. Играет очень уверенно, молодец! Надеюсь, будет дальше так же развиваться и приносить пользу команде. Он хорошо себя проявил во всех играх. По мне, Лёша сразу показал, что это не какой-то игрок ротации, а футболист стартового состава. Может быть, тренер «Галатасарая» даже не ожидал, что это игрок такого уровня», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.