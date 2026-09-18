Расписание матчей 5-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 18 сентября, стартует 5-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.
Расписание 5-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):
18 сентября, пятница
- 21:45. «Монако» – «Ланс»;
19 сентября, суббота
- 18:15. «Париж» – «Страсбург»;
- 21:45. «Лион» – «Ренн»;
- 21:45. «Анже» – «Труа»;
- 21:45. «Ле‑Ман» – «Лорьян»;
- 21:45. «Тулуза» – «Гавр»;
20 сентября, воскресенье
- 16:00. «Осер» – «Брест»;
- 18:15. «Ницца» – «Лилль»;
- 21:45. «Марсель» – «Пари Сен‑Жермен».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Лилль», набравший 10 очков за четыре матча.