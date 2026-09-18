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21:45 Мск
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Расписание матчей 5-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

Расписание матчей 5-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 18 сентября, стартует 5-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.

Расписание 5-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское):

18 сентября, пятница

  • 21:45. «Монако» – «Ланс»;

19 сентября, суббота

  • 18:15. «Париж» – «Страсбург»;
  • 21:45. «Лион» – «Ренн»;
  • 21:45. «Анже» – «Труа»;
  • 21:45. «Ле‑Ман» – «Лорьян»;
  • 21:45. «Тулуза» – «Гавр»;

20 сентября, воскресенье

  • 16:00. «Осер» – «Брест»;
  • 18:15. «Ницца» – «Лилль»;
  • 21:45. «Марсель» – «Пари Сен‑Жермен».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Лилль», набравший 10 очков за четыре матча.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2026/2027
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