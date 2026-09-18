Лучший футболист СССР 1972 года Ловчев раскрыл размер своей пенсии

Известный советский экс-футболист Евгений Ловчев раскрыл размер своей пенсии. Также он высказался о доходах и расходах.

«Начиналась пенсия с 28 тысяч, сейчас — порядка 40 тысяч. Страна платит стипендию за бронзовую олимпийскую медаль. Москва что-то призёрам Игр доплачивает. В сумме около 90 тысяч набегает. Для наших бабушек и дедушек, матерей и отцов — великая пенсия. С неких пор «Спартак» ещё стал приплачивать своим ветеранам. Плюс заработок с телевидения — не глобальный, но и точно не лишний. Всё-таки и расходы у меня немаленькие. ЖКУ за квартиру в Звенигороде, налог за землю, расходы на бензин и обслуживание автомобиля — всё это сжирает много денег. Я же не на электричке в Останкино езжу», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.