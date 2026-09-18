Президент РПЛ Алаев прокомментировал ситуацию с финансовыми долгами «Ростова»

Президент Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию с финансовыми долгами «Ростова». Ранее генеральный директор клуба Андрей Чайка сообщал, что у ростовчан есть финансовые проблемы.

«Мы с «Ростовом» находимся в контакте, но ситуацию с долгами клуба не хотелось бы обсуждать. Мне нечего добавить к словам руководства. В следующем туре РПЛ я буду в Ростове, мы спокойно обсудим ситуацию. Надеюсь, к тому времени будут новости», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ростов» с восемью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.