Андрей Аршавин оценил свою карьеру в «Арсенале» по 10-балльной шкале

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил свою карьеру в составе английского клуба по 10-балльной шкале. За «Арсенал» россиянин выступал с 2009 по 2013 год.

— Как бы вы сами, если подводить итог вашим выступлениям, по 10-балльной шкале оценили вашу карьеру в «Арсенале»?

— Семь.

— Чего не хватило, чтобы это было 9-10?

— Мне титула. Если бы титул выиграли со мной… Но именно чемпионат. Даже если бы выиграли Кубок лиги, это не то. А если бы чемпионат выиграли… Чудом. Но шансов не было. Ну и Лигу чемпионов, — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.