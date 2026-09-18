Евгений Ловчев рассказал, сколько раз в жизни употреблял спиртные напитки

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев рассказал о своей привычке не употреблять алкогольные напитки. По словам Ловчева, за всю жизнь он выпил лишь несколько бокалов алкогольных напитков.

— В далёком 1973-м вы утверждали в интервью, что никогда не держали в руках сигареты и даже не знаете вкуса водки или вина. С тех пор ничего не изменилось?

— Значит, соврал (улыбается). На свою первую свадьбу я выпил два бокала шампанского. С детства считал, что спортсмены не пьют — это у меня сидело внутри. Потом мне Толя Бышовец в сборной сказал: «У каждого есть своя бочка — и ты свою выпьешь». Я, конечно, разного насмотрелся. Спортсмены наших времён выпивали и прочее. Кто воевал — имеет право. Но это не главное в жизни. Так вот, первый глоток шампанского я выпил в Грибоедовском ЗАГСе, а второй — на банкете в гостинице «Россия», куда весь «Спартак» пригласил. Просто так положено было: при входе в ресторан выпить или пригубить и разбить фужер на счастье.

— И с тех самых пор — ни грамма?

— У меня есть большой друг — Рим Султанович Сулейманов, бывший руководитель «Газпром Уренгоя». Когда-то эта компания «Спартаку» помогала. В 2000 году мы с ним летели на его частном самолёте. А у меня двойной праздник — младший сын, Колька, родился, и Орденом Дружбы наградили — видимо, «Спартак» ходатайствовал. И Рим говорит: «Ну давай». Я просто пригубил — и всё, больше ни разу не притрагивался к спиртному. Я не бахвалюсь — просто привычка уже выработалась. Что не мешает мне любить Новый год. 31 декабря дети отгуляют своими компаниями, а 1 января — ко мне на дачу. Шашлыки, застолье, игры — для меня это любимый день в году был в последнее время.

— Объясните, как удалось не пристраститься к пагубным привычкам, когда из развлечений у советских футболистов была разве что выпивка?

— Все кругом выпивали, а меня как-то не тянуло. Считал, что я спортсмен, а они — нет (смеётся). Специально ничего для этого не делал. Если шли в баню, то после — обязательно на пивзавод или в ресторанчик. Я для них таксистом был — после всю компанию развозил. Мне не нужно горячительное, чтобы влиться в компанию, — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.