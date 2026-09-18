Защитник «Крыльев» Божин: мы понимали, что когда-то уход Олейникова и Бабкина случится

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался об уходе из самарского клуба полузащитника Ивана Олейникова и хавбека Сергея Бабкина. В летнее трансферное окно Олейников присоединился к ЦСКА, Бабкин — к московскому «Локомотиву».

«Мы понимали, что когда-то уход Олейникова и Бабкина случится, потому уже какое трансферное окно про это говорили. Это показатель того, что команда и клуб в целом работают. Игроки приходят, их выращивают, потом уходят за бо́льшие деньги. Во-первых, они приносят пользу, а во-вторых, их ещё удаётся перепродать», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.