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Защитник «Крыльев» Божин: мы понимали, что когда-то уход Олейникова и Бабкина случится

Защитник «Крыльев» Божин: мы понимали, что когда-то уход Олейникова и Бабкина случится
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Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался об уходе из самарского клуба полузащитника Ивана Олейникова и хавбека Сергея Бабкина. В летнее трансферное окно Олейников присоединился к ЦСКА, Бабкин — к московскому «Локомотиву».

«Мы понимали, что когда-то уход Олейникова и Бабкина случится, потому уже какое трансферное окно про это говорили. Это показатель того, что команда и клуб в целом работают. Игроки приходят, их выращивают, потом уходят за бо́льшие деньги. Во-первых, они приносят пользу, а во-вторых, их ещё удаётся перепродать», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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