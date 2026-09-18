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Роман Широков: у «Зенита» нет цельной игры — они непредсказуемы, как «Спартак»

Роман Широков: у «Зенита» нет цельной игры — они непредсказуемы, как «Спартак»
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Бывший футболист Роман Широков высказался об игре «Зенита» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ.

«У «Зенита» нет цельной игры. Мы об этом говорили — за три тура она не появилась. Им нужно было дотерпеть до паузы, а потом что-то делать. Просто по большому счёту новых игроков не появилось. Не знаю, можно ли что-то наиграть за три недели. Но вернётся Вендел, встроят Дугласа Сантоса снова. Может быть, что-то будет лучше. Однако пока такого не видно, даже с тем же Венделом.

«Зенит» играет неровно. «Зенит» сейчас, как «Спартак». Можно предполагать, что сейчас они разорвут, а можно думать, что они ничего не сделают. И это может быть по ходу матча — первый тайм могут сыграть блистательно, а второй ни о чём, и наоборот. «Зенит» в этом плане непредсказуем. Нет чётко выстроенной игры. Трудно делать прогнозы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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