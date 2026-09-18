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Сборная Испании объявила заявку на групповой этап Лиги наций

Сборная Испании объявила заявку на групповой этап Лиги наций
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Федерация футбола Испании на официальном сайте объявила заявку испанской сборной на первые матчи группового этапа Лиги наций сезона-2026/2027.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Хосеп Мартинес («Интер»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Алекс Гримальдо, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Марк Кукурелья и Дин Хёйсен (оба — «Реал»).

Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Арсенал»), Родри, Педри, Дани Ольмо, Фермин Лопес (все — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Атлетико»).

Нападающие: Ферран Торрес («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Ливерпуль»), Роберто Фернандес («Эспаньол»).

На групповом этапе Лиги наций Испания сыграет с Англией, Хорватией и Чехией.

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