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Отменённый курьёзный автогол — в видеообзоре матча Лиги Европы «Кристал Пэлас» — «Лех»

Отменённый курьёзный автогол — в видеообзоре матча Лиги Европы «Кристал Пэлас» — «Лех»
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Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались английский «Кристал Пэлас» и польский «Лех». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты английской команды.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
4 : 0
Лех П
Познань, Польша
1:0 Пино – 10'     2:0 Ричардс – 27'     3:0 Ларсен – 34'     4:0 Нкетиа – 89'    
Удаления: нет / Муравски – 88'

Видеообзор матча:

‎Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 10-й минуте испанский вингер «Пэлас» Йереми Пино открыл счёт в матче. На 27-й минуте защитник К