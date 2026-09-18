Отменённый курьёзный автогол — в видеообзоре матча Лиги Европы «Кристал Пэлас» — «Лех»

Накануне состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались английский «Кристал Пэлас» и польский «Лех». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты английской команды.

Видеообзор матча:

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На 10-й минуте испанский вингер «Пэлас» Йереми Пино открыл счёт в матче. На 27-й минуте защитник К