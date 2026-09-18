Евгений Ловчев: если выбирать между Карпиным и Мостовым, назову Сашу

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев сделал выбор между двумя другими бывшими игроками — Валерием Карпиным и Александром Мостовым.

«Помните, когда Карпин на камеру рассказывал про длинную траву? Я вообще в шоке был. Понимаю, что из меня дурака делают, и высказываю свою позицию. Я же не утверждаю, правильная она или неправильная, но она — моя. Повторюсь: они все — мои собратья, и Карпин тоже футболист. Но если выбирать по-человечески — Карпин или Мостовой, выберу Мостового. Да и в футбольном плане тоже. Как игрок Саша намного сильнее был», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком.