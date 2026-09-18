Александр Глеб намекнул, что не хотел переходить из «Арсенала» в «Барселону»

Бывший полузащитник «Штутгарта» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб намекнул, что не хотел переходить из английского клуба в каталонскую «Барселону». За «Арсенал» Глеб играл с 2005 по 2008 год. За каталонцев — с 2008-го по 2011-й.

— Саш, хочу чуть про твой этап карьеры в «Барсе» поговорить. Когда первый раз узнал, что тобой «Барса» интересуется, какие у тебя эмоции были, впечатления?

— На самом деле, я был очень счастлив в «Арсенале». И не рассматривал вообще другие клубы. Но… Работа агентов, звонки Венгера, звонки руководства, давление. Начали как-то влиять. Ты чувствовал себя немножко виноватым каким-то. Решение далось очень тяжело. Потому что в «Арсенале» всё устраивало, был счастлив, — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.