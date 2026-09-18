Ловчев: Галицкий мне сказал: «Если это договорняк, я уйду из футбола»

Известный экс-футболист Евгений Ловчев рассказал о звонке владельца «Краснодара» Сергея Галицкого по поводу потенциально договорного матча.

— Вы как-то рассказывали о звонке Галицкого насчёт якобы договорного матча. Ещё беседы такого рода с большими боссами бывали?

— Никогда. Я тогда сотрудничал с «Советским спортом». Сам играл во времена договорняков, а здесь шли два параллельных матча — в Томске и Краснодаре. Я смотрел только первый, но в своей заметке затронул обе игры: мол, там, и там сделали нужные результаты. Через три дня звонок. Женщина сообщает: «С вами сейчас будет разговаривать Галицкий». Я удивился: «А кто это такой?» Вы сейчас смеётесь, а тогда не знал его. И он мне говорит: «Евгений Серафимович, а вы смотрели матч?» Честно ответил, что смотрел другую игру, но в обеих всё сложилось так, как я и думал. Галицкий сказал тогда важные слова: «Вы посмотрите матч. Если это был договорняк, уйду из футбола. Я содержу всё это на свои деньги — мне это не надо тогда».

— Посмотрели?

— Посмотрел. Договорняка не увидел. Там Юрик Мовсисян четыре раза выходил один на один — по штангам всё время бил. Я позвонил Галицкому и сказал: «Завтра в «Советском спорте» напишу опровержение своих слов, на ТВ расскажу это, извин