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Вратарь «Родины» Волков отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера Диаса

Вратарь «Родины» Волков отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера Диаса
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Голкипер московского клуба «Родина» Сергей Волков отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Хуана Диаса. После девяти матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина», набрав пять очков, занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Не читаю слухи и не слушаю их. Их очень много, поэтому, если говорят, пусть. Мне они не интересны. Мне комфортно работать с любым тренером», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В следующем матче внутреннего первенства «Родина» сыграет с ЦСКА на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 11 октября, и начнётся в 16:30 мск.

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