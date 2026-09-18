Экс-капитан «Динамо» Шунин: Тюкавин уже доказал, что способен быть лучшим форвардом РПЛ

Бывший вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин оценил роль нападающего Константина Тюкавина в нынешней команде бело-голубых.

— Можно сказать, что Тюкавину не хватает стабильности, чтобы стать лучшим форвардом РПЛ?

— Я бы немного иначе поставил вопрос. Костя уже был признан лучшим игроком РПЛ, поэтому ему не нужно доказывать, что он способен быть лучшим форвардом. Он это уже доказал. Другой вопрос — сможет ли он держать этот уровень и повторять его из сезона в сезон. У любого нападающего бывают отрезки без голов, я бы не стал делать выводы по трём-четырём матчам. Нужно смотреть не только на голы, но и на то, как он двигается, создаёт моменты и насколько полезен команде.

Нельзя перекладывать на него всю ответственность. Результативность форварда зависит и от того, как играет вся команда. Сейчас видно, что Костя набирает форму. Его вызвали в сборную России — это оценка его игры. Значит, его работу и нынешнее состояние видят и оценивают», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.