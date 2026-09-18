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Александр Глеб оценил свою карьеру в лондонском «Арсенале»

Александр Глеб оценил свою карьеру в лондонском «Арсенале»
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Бывший полузащитник «Штутгарта» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб оценил свою карьеру в составе английского клуба по 10-балльной шкале. Глеб выступал за «канониров» с 2005 по 2008 год. Трофеев в составе английской команды он не выиграл.

— Как бы вы сами, если подводить итог под вашим выступлением, по 10-балльной шкале оценили вашу карьеру в «Арсенале»?
— Семь. Не до конца раскрылся.

— Чего не хватило, чтобы это было 9-10?
— Ну, на самом деле, в «Арсенале», наверное, хотелось бы ещё остаться на годик. Может, с Андрюхой (Аршавиным. — Прим. «Чемпионата») даже поиграть. Но, увы. Просто семь пока. Из 10, — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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