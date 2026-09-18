41-летний Криштиану Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на групповой этап Лиги наций

Сборная Португалии объявила заявку на групповой этап Лиги наций сезона-2026/2027. В состав вошёл 41-летний форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Заявка сборной Португалии на групповой этап Лиги наций:

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Самуэл Суареш.

Защитники: Жоау Канселу, Диогу Дало, Рубен Диаш, Томаш Араужу, Ренату Вейга, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Нуну Тавареш.

Полузащитники: Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Витинья, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш.

Нападающие: Франсишку Консейсау, Франсишку Тринкау, Рафаэл Леау, Педру Нету, Жоау Феликс, Криштиану Роналду, Гонсалу Рамуш, Фабиу Силва.

В сентябре-октябре сборная Португалии сыграет с Уэльсом, Норвегией (дважды) и Данией.