41-летний Криштиану Роналду вошёл в заявку сборной Португалии на групповой этап Лиги наций
Сборная Португалии объявила заявку на групповой этап Лиги наций сезона-2026/2027. В состав вошёл 41-летний форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Заявка сборной Португалии на групповой этап Лиги наций:
Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Самуэл Суареш.
Защитники: Жоау Канселу, Диогу Дало, Рубен Диаш, Томаш Араужу, Ренату Вейга, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Нуну Тавареш.
Полузащитники: Жоау Пальинья, Рубен Невеш, Витинья, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш.
Нападающие: Франсишку Консейсау, Франсишку Тринкау, Рафаэл Леау, Педру Нету, Жоау Феликс, Криштиану Роналду, Гонсалу Рамуш, Фабиу Силва.
В сентябре-октябре сборная Португалии сыграет с Уэльсом, Норвегией (дважды) и Данией.