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Евгений Ловчев оценил перспективы Батракова в Европе

Евгений Ловчев оценил перспективы Батракова в Европе
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Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев оценил перспективы российского полузащитника Алексея Батракова в Европе. В летнее трансферное окно футболист перебрался из «Локомотива» в турецкий «Галатасарай».

«Мне в целом из игроков нравится Батраков. И он состоится там, потому что умный парень и талантливый футболист. Сейчас мало талантливых людей. Там он будет играть с хорошими футболистами, а это очень важно. Когда Саусь пришёл в «Спартак», в эфире сказал: «Сейчас все кричат: «Саусь, Саусь!» Что, Саусь завтра «Спартак» чемпионом сделает? Вы думаете, когда Ловчев в 1969 году пришёл в «Спартак», Ловчев сделал их чемпионами? Это меня сделали чемпионом — Логофет, Хусаинов, Осянин! Где Саусь сейчас?» — сказал Ловчев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Егором Кабаком