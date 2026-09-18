Расписание матчей 5-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 18 сентября, стартует 5-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Италии.
Расписание 5-го тура Серии А сезона-2026/2027 (время московское):
Пятница, 18 сентября
- 21:45. «Монца» – «Сассуоло»
Суббота, 19 сентября
- 16:00. «Болонья» – «Торино»
- 16:00. «Удинезе» – «Кальяри»
- 19:00. «Рома» – «Интер»
- 21:45. «Венеция» – «Лацио»
Воскресенье, 20 сентября
- 13:30. «Фиорентина» – «Наполи»
- 16:00. «Фрозиноне» – «Комо»
- 16:00. «Парма» – «Дженоа»
- 19:00. «Ювентус» – «Аталанта»
- 21:45. «Милан» – «Лечче»
По итогам четырёх стартовых туров на первом месте в чемпионате Италии находится «Рома» (12).
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