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Расписание матчей 5-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу, календарь Серии А

Расписание матчей 5-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 18 сентября, стартует 5-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Италии.

Расписание 5-го тура Серии А сезона-2026/2027 (время московское):

Пятница, 18 сентября

  • 21:45. «Монца» – «Сассуоло»

Суббота, 19 сентября

  • 16:00. «Болонья» – «Торино»
  • 16:00. «Удинезе» – «Кальяри»
  • 19:00. «Рома» – «Интер»
  • 21:45. «Венеция» – «Лацио»

Воскресенье, 20 сентября

  • 13:30. «Фиорентина» – «Наполи»
  • 16:00. «Фрозиноне» – «Комо»
  • 16:00. «Парма» – «Дженоа»
  • 19:00. «Ювентус» – «Аталанта»
  • 21:45. «Милан» – «Лечче»

По итогам четырёх стартовых туров на первом месте в чемпионате Италии находится «Рома» (12).

Календарь Серии А сезона-2026/2027
Таблица Серии А сезона-2026/2027
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