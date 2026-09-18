Расписание матчей 5-го тура чемпионата Италии — 2026/2027 по футболу

Сегодня, 18 сентября, стартует 5-й тур итальянской Серии А сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Италии.

Расписание 5-го тура Серии А сезона-2026/2027 (время московское):

Пятница, 18 сентября

21:45. «Монца» – «Сассуоло»

Суббота, 19 сентября

16:00. «Болонья» – «Торино»

16:00. «Удинезе» – «Кальяри»

19:00. «Рома» – «Интер»

21:45. «Венеция» – «Лацио»

Воскресенье, 20 сентября

13:30. «Фиорентина» – «Наполи»

16:00. «Фрозиноне» – «Комо»

16:00. «Парма» – «Дженоа»

19:00. «Ювентус» – «Аталанта»

21:45. «Милан» – «Лечче»

По итогам четырёх стартовых туров на первом месте в чемпионате Италии находится «Рома» (12).