Роман Широков: все команды проседают по игре, даже «Краснодар»

Бывший российский футболист Роман Широков оценил выступление команд в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После девяти туров лидером чемпионата России является «Краснодар» (21).

«Сейчас все проседают по игре. Даже «Краснодар». Может, чуть лучше смотрится «Динамо», но первые пять туров у них всё было не очень. В последних матчах появился результат. Но игра с «Ростовом» была какой-то феноменальной? Они просто реализовали всё, что у них было. У «Ростова» такие же моменты — просто они с метра не забивают. По результатам всё отлично, но стабильно никто не играет.

«Краснодар» просел по результатам, но матч с «Акроном» они должны были выигрывать. Просто сами не забивают. «Крыльям» они сами отдали два очка. Если бы не по