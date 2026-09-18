Александр Глеб: если бы я остался в «Арсенале», Аршавина бы взяли в «Барселону»

Бывший полузащитник «Штутгарта» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб сообщил, что летом 2008 года, когда он переходил в «Барселону», каталонский клуб мог приобрести на то время футболиста «Зенита» Андрея Аршавина.

— Я же правильно понимаю, что летом «Барса» могла подписать как раз Андрея [Аршавина], правильно? Незадолго до этого. С Шавой не получилось, много раз уже обсуждали, что «Зенит» отказал по сути, и в итоге вышли на тебя.

— Я слышал, что если бы я остался в «Арсенале», Андрея бы взяли в «Барселону». Ходили такие слухи. Искали на одну [и ту же] позицию, мы с Андрюхой, по идее, на флангах играли. И Андрея либо в «Барсу» бы забрали, либо в «Арсенал», — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.