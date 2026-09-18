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Федорищев отреагировал на инициативу Дегтярёва по ужесточению лимита в российском футболе

Федорищев отреагировал на инициативу Дегтярёва по ужесточению лимита в российском футболе
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярёва по ужесточению лимита в российском футболе.

— Мы с огромным уважением относимся к спортивному руководству страны, которое принимает очень мудрые решения. Поэтому здесь «Крылья Советов», в первую очередь, и «Акрон», это тоже команда Самарской области — мы все всегда очень внимательно следим за тенденциями. И то, что поручает спортивное руководство — мы выполняем. Можно сказать, что это правило, о котором сказал министр спорта, оно выполняется, потому что академия Коноплёва в Тольятти и академия «Крыльев Советов» всегда — всю свою историю воспитывала сильнейших футболистов, которые расходи