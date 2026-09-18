Ловчев рассказал, что пожелал Зобнину после 300-го матча Романа за «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о достижении капитана красно-белых Романа Зобнина, который преодолел отметку в 300 матчей за московский клуб.

— Порадовались или огорчились, когда Зобнин вытеснил вас из топ-10 по количеству матчей за «Спартак»?

— А он выкинул меня из десятки? Я не знал, что сыграл 306 матчей за «Спартак». Мне звонят и говорят: «Зобнин сыграл 300 матчей». Прихожу на игру, а там Серёга Шавло, Егор Титов. Знаете, как Егор со мной здоровается по телефону? «Ой, извините, это со мной говорит лучший футболист Сов