15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев рассказал, что пожелал Зобнину после 300-го матча Романа за «Спартак»

Ловчев рассказал, что пожелал Зобнину после 300-го матча Романа за «Спартак»
,
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о достижении капитана красно-белых Романа Зобнина, который преодолел отметку в 300 матчей за московский клуб.

— Порадовались или огорчились, когда Зобнин вытеснил вас из топ-10 по количеству матчей за «Спартак»?
— А он выкинул меня из десятки? Я не знал, что сыграл 306 матчей за «Спартак». Мне звонят и говорят: «Зобнин сыграл 300 матчей». Прихожу на игру, а там Серёга Шавло, Егор Титов. Знаете, как Егор со мной здоровается по телефону? «Ой, извините, это со мной говорит лучший футболист Сов