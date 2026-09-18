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Воспитанник «Краснодара» Кокшаров высказался об игре Сперцяна в Саудовской Аравии

Воспитанник «Краснодара» Кокшаров высказался об игре Сперцяна в Саудовской Аравии
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Воспитанник и нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров, выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», высказался об игре полузащитника Эдуарда Сперцяна в Саудовской Аравии. В летнее трансферное окно Сперцян перешёл из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

«Такой старт Сперцяна в чемпионате Саудовской Аравии можно было ожидать, ведь он очень талантливый и очень сильный футболист. Думаю, он так же начал бы в любом чемпионате. Будем надеяться, что уже через год Эдуард сможет уехать в топ-лигу. Если ему будет это интересно, надеюсь, всё сложится», — сказал Кокшаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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