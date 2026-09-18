Сборная Англии объявила состав на групповой этап Лиги наций УЕФА
Сборная Англии в социальной сети Х объявила состав на групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джейсон Стил («Брайтон»), Джеймс Траффорд («Лидс»)
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Реал»), Джаррад Брантуэйт («Эвертон»), Трево Чалоба («Комо»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Эзри Конса («Арсенал»), Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»)
Полузащитники: Эллиот Андерсон («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Алекс Скотт («Борнмут