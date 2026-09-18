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Широков: у «Локомотива» хорошая команда — ничего сверхъестественного не произошло

Широков: у «Локомотива» хорошая команда — ничего сверхъестественного не произошло
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Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о ситуации «Локомотива», который находится на 14-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Я же говорил, что, как только у «Локомотива» вернётся Коля Комличенко, произойдёт набор очков. Они начали их набирать. Потому что есть нападающий, который может зацепиться за мяч. Это критически важно для всех команд. Когда Комличенко замещал Раков и кто-то ещё, цепляться было тяжело. Они могут с ним играть, но зацепиться тяжеловато. Как только появился такой человек, заиграли по-другому. Для «Локомотива» хорошо, что наступил перерыв. Может, наберут, ещё сыграются, Коля наберёт кондиции. У «Локомотива» хорошая команда — ничего сверхъестественного не произошло. Да, ушли два системообразующих игрока, но их было кем заменить. Просто у них не было нападающ